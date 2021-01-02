"كوكتيل اللقاحات".. بريطانيا تثير الجدل بمزج التطعيمات

2021/01/02 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت بريطانيا تحديث جديد لقواعد التطعيم في البلاد بعد موافقتها السماح بتلقي جرعتين مختلطتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز".

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