2021/01/02 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهم مستشار الأمن القومي السابق الأمريكي جون بولتون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترمب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري.وقال بولتون: ترامب يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته للجمهوريين الذين تجرؤوا على عدم تقبيل خاتمه.من جهة أخرى، وفي خطوة غير مسبوقة صوت الكونغرس الأميركي الجمعة بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع.وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم “اعتراضات الرئيس”.وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين.وقانون تفويض الدفاع الوطني الذي استخدم ضده ترامب حق الفيتو، هو مشروع قانون رئيسي يتعلق بالأمن القومي الأميركي، ويحدد نفقات وميزانية وزارة الدفاع بقيمة تبلغ 740 مليار دولار.ولم يسبق لأي رئيس أميركي عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني، ولم ينجح الكونغرس أيضا في تجاوز “فيتو” من ترامب قبل اليوم.



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