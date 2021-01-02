2021/01/02 | 10:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادثة ساحة النسور.. مكتب التحقيقات الفيدرالي "مذعور" من عفو ترامب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادثة ساحة النسور.. مكتب التحقيقات الفيدرالي "مذعور" من عفو ترامب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادثة ساحة النسور.. مكتب التحقيقات الفيدرالي "مذعور" من عفو ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).