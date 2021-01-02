هيأة ضرائب الأنبار تفصح عن ايراداتها لعام 2020

2021/01/02 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنبار- واع

أفصحت الهيأة العامة للضرائب فرع الأنبار، اليوم السبت، عن نسبة ايراداتها لعام 2020.

وقال مدير الهيأة العامة بالأنبار حاتم كريم جواد، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "نسبة الواردات لعام 2020 بلغت أكثر من 16 مليار دينار، شملت جميع شعب الفرع الأعمال التجارية، والمهن والشركات ونقل ملكية العقار والاستقطاع المباشر".

وأضاف كريم أن "الهيأة تعمل وفق القانون 113 لسنة 1982، ومع حجم الانفتاح الذي شهدته المحافظة، تأمل الهياة أن تصل الإيرادات في العام 2021 إلى 25 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم فقط لفرع الرمادي عدا الفروع الأخرى المتوزعة في المحافظة"

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