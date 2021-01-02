2021/01/02 | 10:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت شركة استشارات هولندية، أن عدد قتلى حوادث الطيران التجاري الكبيرة في 2020 قد ازداد مسجّلا 299 فردا بأنحاء العالم حتى مع تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50%.وذكرت شركة “تو سيفينتي” لإستشارات الطيران أنها “سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب تجارية كبيرة في 2020، خمس منها مميتة مما خلف 299 قتيلا، ووقعت 86 حادثة في 2019، ثمان منها فتاكة مما أودى بحياة 257 شخصا”.وأوضحت الشركة أن “الطائرات التجارية الكبيرة سجلت 0,27 حادثة فتاكة لكل مليون رحلة خلال العام الماضي أو حادثة فتاكة واحدة لكل 3,7 مليون رحلة، ارتفاعا من 0,18 رحلة مميتة لكل مليون رحلة طيران في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيادة ضحايا حوادث الطيران في 2020 رغم قيود السفر بسبب كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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