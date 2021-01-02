القبض على محتال ببغداد يوهم الناس بالتعيين

2021/01/02 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بغداد/ الرصافة، السبت، القاء القبض على متهم يقوم بالنصب والاحتيال على الناس مقابل ايهامهم بالتعيين.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من خلال شكوى أحد المواطنين حول قيام المتهم ( ع ع س ) بالنصب والاحتيال عليه بحجة تعينه في إحدى دوائر وزارة الداخلية …

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