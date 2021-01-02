بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن للتصدي لـ “كورونا الجديدة”

2021/01/02 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولياعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين، لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم غافين ويليامسون، عن خطة لتأجيل إعادة فتح المدارس الثانوية، وفتح معظم المدراس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع …

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