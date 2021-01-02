القبض على متهمين اثنين حاولا تهريب نحو 10 آلاف حبة مخدرة في بابل

2021/01/02 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، إلقاء القبض على متهمين اثنين حاولا تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عبر سيطرة الباشية جنوبي المحافظة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم شؤون السيطرات في قيادة شرطة محافظة بابل، التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من ضبط نحو 10000 حبة مخدرة، وألقت القبض على شخصين حاولا تهريبها عبر سيطرة الباشية جنوبي المحافظة".

وأضاف البيان، أن "العملية تأتي ضمن الجهود المبذولة لمفارز السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الساندة في تعزيز إجراءات الأمن وضبط المواد الممنوعة والمهربة ومحاسبة المخالفين".

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