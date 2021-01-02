تحالف الفتح يعزي بوفاة الفيلسوف الشيخ محمد صباح يزدي

2021/01/02 | 10:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه تحالف الفتح في البرلمان العراقي، السبت، تعازيه لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة الفيلسوف آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي....

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