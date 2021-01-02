الصين: علاقاتنا مع أميركا وصلت إلى مفترق طرق جديد

2021/01/02 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى “مفترق طرق جديد” وإنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح في أعقاب فترة “صعوبة غير مسبوقة”.وتعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وبدايات تفشي فيروس كورونا.[…]

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