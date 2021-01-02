رانيا يوسف تثير الجدل مجدداً وتضع غادة عبد الرازق في ’موقف محرج’ (فيديو)

2021/01/02 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

وضعت الفنانة رانيا يوسف زميلتها غادة عبد الرازق في موقف محرج للغاية، بعدما صرحت أن الأخيرة "أكثر احترافية" منها في تصوير مشاهد "القُبُلات" في الأعمال الفنية، كما اعتبرتها الممثلة الأكثر اغراء مع زميلتهما سمية الخشاب.

وقالت رانيا في حوارها المثير للجدل ببرنامج "مع الفارس" الذي يقدمه الزميل نزار الفارس، وتابعه "ناس" (2 كانون الأول 2020)، "بنسأل المخرج الأول إذا كان المشهد مهمًا أم غير مهم، وبنسأل هيتعمل إزاي وهيتاخد من أي زاوية من اليمين أو الشمال أو من فوق أو من تحت".

وتابعت، "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر..



إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا..



وتصريح غادة عبد الرازق أن مشهد القبلة معاها بيكون فيه مشاعر مستغرباه ويمكن هي محترفة أكتر مني في البوس والمشاعر وتحديدا مشاعر البوس".

وواصلت وصفها لتقنية تصوير مثل هذه المشاهد المثيرة بقولها، "مشهد القبلة يتم تصويره على أكثر من مرة وليس مرة واحدة مثلما يراه المشاهد، وقد تتم إعادته 15 مرة بأكثر من زاوية وطريقة، وبيكون أكثر من شوت وبعد كده بتتركب".

وأكدت رانيا أن مشاهد القبلات يتم تصويرها "دون مشاعر".

ولفتت إلى أنها ممثلة إلى انها "ترفض تمثيل مشهد القبلة مع الفنان هاني سلامة أو أي ممثل وعندما تتفق على أي فيلم لا ترفض مشاهد القبلات فيه، معقبة: "مفيش مشاعر في مشاهد القبلات معايا وأستغرب أن غادة عبد الرازق تقول إنها بتعيش المشاعر مع مشهد القبلة".

وأشارت إلى أنه نشبت بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق خلافات متعلقة بالعمل ولكنها تراها ممثلة موهوبة وبارة بأهلها وكريمة جدًا وتحبها على المستوى الإنساني.

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