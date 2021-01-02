عن لغة العرب - حسن مدن

2021/01/02 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تبدو مدهشة إحصائية تعود إلى التسعينات الماضية، أوردها العفيف الأخضر في كتابه عن "إصلاح العربية"، مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتج في اليوم الواحد، كمعدل، نصف مليون مصطلح، فيما تعالج لجان المصطلحات التابعة للوزارات المختصة التي شكلها الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بالكمبيوتر 400 ألف مصطلح كل يوم، ومثلها يفعلون في ألمانيا، فيما ينتج العرب، كمعدل أيضاً، صفر مصطلح كل يوم .



ويصدر في العالم ست ......





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