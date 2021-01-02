"قذيفة استهدفت صالة أفراح".. مقتل وإصابة 13 في انفجار بالحديدة اليمنية

2021/01/02 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت خمس نساء وأصيب سبعة أشخاص آخرين بينهم أطفال في حصيلة أولية جراء قصف بقذيفة استهدفت صالة أفراح في جنوب مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفق مصادر حكومية.

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