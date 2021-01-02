ضرائب الأنبار تفصح عن ايراداتها لعام 2020

2021/01/02 | 10:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت الهيأة العامة للضرائب فرع الأنبار، اليوم السبت، عن نسبة إيراداتها لعام 2020.وقال مدير الهيأة العامة في الأنبار حاتم كريم جواد، في تصريح صحفي، إن “نسبة الواردات لعام 2020 بلغت أكثر من 16 مليار دينار، شملت جميع شعب الفرع ،الأعمال التجارية، والمهن والشركات ونقل ملكية العقار والاستقطاع المباشر”.وأضاف كريم أن “الهيأة تعمل وفق القانون 113 لسنة 1982، ومع حجم الانفتاح الذي شهدته المحافظة، تأمل الهيأة أن تصل الإيرادات في العام 2021 إلى 25 مليار دينار”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم فقط لفرع الرمادي ،عدا الفروع الأخرى المتوزعة في المحافظة”.

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