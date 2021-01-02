لجنة نيابية: شمول 600 الف مواطن جديد بالحماية الاجتماعية

2021/01/02 | 10:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

رجح عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية فاضل جابر الفتلاوي، السبت ، شمول نحو 600 الف مواطن جديد لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ، مشيرا الى ان لجنته عاكفة على زيادة الاعانة الشهرية للمستفيدين .

وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “موازنة عام 2021 ستشهد زيادة أعداد جديدة تقدر بنحو 600 الف مواطن ضمن دائرة شبكة الحماية الاجتماعية”.

وأضاف أن “لجنة العمل ستدرس شمول الإعداد الجديدة ضمن موازنة العام الحالي، فضلا عن وجود تخصيصات مالية لهم ، وأشار إلى أن التوسيع بهدف تقليل نسبة الفقر وتحسين الاوضاع المعيشية”.

وكان الفتلاوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن حوالي ٤٠ من العراقيون يعيشون تحت خط الفقر في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسلطة.



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