2021/01/02 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن طيران الجيش، نفذ عملية عسكرية أسفرت عن قتل عنصرين في تنظيم داعش، في منطقة أبو عقارب، التابعة لمحافظة كركوك.

وقال المصدر لتقدم إن “طيران الجيش استهدف موقعاً لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقه ابو عقارب قرب ناحية الرشاد (35 كم جنوب غربي كركوك)، اسفر عنها مقتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش كانا داخل مضافة تابعة لهم”.

التالي

منذ ساعة واحدة

تسجيل اول حالة انتحار في العراق عام 2021

منذ 15 ساعة

القبض على شخص بحوزته مخدرات في الانبار

منذ 21 ساعة

انتشار عسكري في بغداد بناءً على توجيهات الكاظمي

منذ 22 ساعة

الاعلام الامني تعلن معالجة لغم بحري موضوع على احد السفن في موانئ العراق

منذ يومين

الداخلية تعلن اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة

منذ يومين

القبض على عصابة بحوزتهم مادة كريستال في المثنى

منذ يومين

عمليات بغداد تنفي فرض حظر للتجوال في العاصمة

منذ يومين

النزاهة تضبط مسؤول ببلديَّة الناصريَّة متلبساً باختلاس رواتب الأجراء اليوميين

منذ يومين

ضبط تلاعب في وصف البضاعة مما سبب هدرا بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

منذ 3 أيام

الداخلية توجه تشكيلاتها باتخاذ “أعلى درجات الحيطة والحذر”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل داعشيين اثنين بقصف جوي في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل داعشيين اثنين بقصف جوي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).