2021/01/02 | 10:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، اليوم السبت، أن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع قانون الجرائم الالكترونية بعد أن قُرئ القراءة الأخيرة.وقال الأسدي في تصريح صحفي، أننا “بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستورياً”.وأضاف أن “مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور” مشيراً الى أن “ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وأن لا تمس أيضاً حرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الأمني”.وتابع الأسدي أن “القانون تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: قانون الجرائم الإلكترونية سيشرع في جلسات البرلمان المقبلة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: قانون الجرائم الإلكترونية سيشرع في جلسات البرلمان المقبلة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: قانون الجرائم الإلكترونية سيشرع في جلسات البرلمان المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).