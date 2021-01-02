2021/01/02 | 10:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الأعرجي يدعو الى ازالة الدولة التي بنيت بعد ٢٠٠٣ وبناء دولة جديدة وفق هذه الاسس

أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم السبت، فشل الدولة التي بُنيت بعد عام ٢٠٠٣، فيما بين ان هذه الدولة غير قابلة للترميم.

وقال الأعرجي في تغريدة له: "أقولها بصراحة، لقد ثبت فشل الدولة التي بُنيت بعد عام ٢٠٠٣ وهي غير قابلة للترميم، فعلى قادتها أن يتحلوا بالشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات اُسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية".

وأضاف:، "دولةٌ يكون لها جيش مستقل ليحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلاّ فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول!".

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