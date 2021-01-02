خامنئي متوعدا واشنطن: اغتيال سليماني لن ينساه التاريخ

2021/01/02 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة الأميركية برد قاس، بعد مرور عام على اغتيال قاسم سليماني.

وقال خامنئي إن مقتل سليماني حدث تاريخي وليس مجرد حادثة عادية ينساها التاريخ وهذه نقطة أساسية في الحديث عن الانتقام مبينا أن الرد على اغتياله سيكون قاسيا.

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