2021/01/02 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

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عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو يصلي ويأمر الأمريكان بالصلاة ليحفظ الرب جنودهم في العراق.

وقال روبيو “الليلة اطلب منكم الصلاة ان يحفظ الرب رجالنا و نسائنا المنتسبين العسكريين و عليكم القيام بصلاة خاصة من اجل الذين يخدمون في العراق”

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