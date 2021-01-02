سقوط 3 قذائف هاون شمال شرقي بعقوبة

2021/01/02 | 11:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افاد مصدر أمني، الجمعة، بسقوط 3 قذائف هاون شمال شرقي بعقوبة.

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