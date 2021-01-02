“ابو حالوب”: رحيل حسن احمد خسارة كبيرة للنجف

2021/01/02 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد مدافع نادي النجف محمد عبد الزهرة “ابو حالوب”، ان رحيل مدرب فريق كرة القدم حسن أحمد، يعتبر خسارة كبيرة للفريق.

وقال ابو حالوب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب حسن احمد اضاف خبرته وقدرته التدريبية لكرة النجف، فهو مدرب مميز استطاع ان يغير من اداء الفريق خلال فترة قصيرة جداً”.

واوضح ان “رحيل احمد خسارة كبيرة للفريق كونه سيفتقد لمدرب يمتلك صفات القائد”، مؤكداً ان “لمسات احمد ستبقى واضحة مع غزلان البادية”.

يذكر ان حسن احمد قدم استقالته بشكل رسمي ولن يتراجع في قراره.



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