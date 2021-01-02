2021/01/02 | 11:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي ، السبت ، عن جهود جهود حثيثة تبذلها لجنة الصحة البرلمانية بالاشتراك مع وزارة الصحة في إنشاء منظومة سيطرة على أسعار الدواء ، مشيرا إلى أن هناك تفاوت في الأسعار بين صيدلية وأخرى.وقال خلاطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الصحة النيابية تدعم أي خطوات من شانها وضع سيطرة التكرونية باركود معين لأسعار كل دواء يباع في المذاخر والصيدليات”.اضاف أن “الهدف من انشاء المنظومة في وزارة الصحة المركزية للاطلاع على جميع تفاصيل الأدوية المباعة من قبل الصيدليات وان تكون البيانات مخزنة لدى وحدة السيطرة الإلكترونية داخل الوزارة”.وأشار خلاطي إلى أن أن “هناك تحركا لإنشاء سيطرة كاملة من شأنه المساهمة في استقرار أسعار الدواء خصوصا المستوردة وانعكاسها على أصحاب ذوي الدخل المحدود”.وكانت قد أعلنت نقابة الصيادلة في وقت سابق ، عن ارتفاع أسعار الأدوية في الاسواق بنسبة 20 بالمئة ، مؤكدة أنها لا تستطيع محاسبة الصيدليات أو ألوانها بأي إجراء.



انتهى/ 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن جهود نيابية حكومية لانشاء منظومة سيطرة على أسعار الأدوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن جهود نيابية حكومية لانشاء منظومة سيطرة على أسعار الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).