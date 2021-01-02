اللجنة الفرعية لتعويضات نينوى: نسبة الذين تم تعويضهم لم تتجاوز الـ 4 بالمئة

2021/01/02 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير سكرتارية اللجنة الفرعية لتعويضات نينوى محمد عكله، ان نسبة الذين تم تعويضهم من أهالي المحافظة لم تتجاوز الأربعة بالمئة بعد أربع سنوات من تحرير المدينة، ودعا عكلة الى وقفة جادة لإنهاء ملف تعويض المتضررين وتخصيص المبالغ المالية اللازمة.

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