واشنطن تحذر طهران والفصائل الموالية لها من استهداف الأميركيين

2021/01/02 | 11:14 - المصدر: NRT عربية

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علما ايران واميركا

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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إن آر تي

كشفت وسائل إعلام أميركية، عن معلومات حصلت عليها الولايات المتحدة بشكل سري تفيد بوصول كمية لا بأس بها من الأسلحة التقليدية المتطورة عبر الحدود من إيران إلى العراق، في وقت وجهت فيه واشنطن تحذيرا إلى طهران والفصائل التي تدعمها وتوعدت برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول أميركي قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 2 كانون الثاني 2021، إن "القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، وطبيعة هذه التحركات غير واضحة".

وأضاف المسؤول الأميركي المطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية، والذي لم تذكر الشبكة اسمه، إن "القوات الإيرانية رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية، وليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين دفاعية لأنهم يتوقعون هجوما أميركيا محتملا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت إلى أن "أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر"، فيما رفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يعرف علنا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية.

وتأتي التحركات الإيرانية مع تصاعد التراشق الكلامي بين الولايات المتحدة وطهران، وإصدار العديد من المسؤولين الإيرانيين تصريحات تهديد بالانتقام من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل عام.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نشر أمس الجمعة، فان "التحذير الأميركي الأخير جاء مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة من طائرة أميركية مسيرة بالقرب من مطار بغداد"، حيث افادت مصادر بأن " المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية في بغداد، شهدت حضورا أمنيا مكثفا للقوات العراقية مساء أمس".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع قوله إن "معلومات حصلت عليها الولايات المتحدة بشكل سري تفيد بأن قادة الميليشيات التابعة لإيران التقوا بقادة في فيلق القدس الإيراني وإن كمية لا بأس بها من الأسلحة التقليدية المتطورة تدفقت عبر الحدود من إيران إلى العراق".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أن "التهديدات التي تشكلها الميليشيات حقيقية للغاية، ووصف الوضع بأنه الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل سليماني"، وقال إن "هناك مخاوف من هجوم معقد".

وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت لموقع "الحرة" الأميركي في وقت سابق، ان "قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني، اجتمع مع قادة أربع ميليشيات في بغداد الأسبوع الماضي، وطلب منهم الاستعداد لشن هجمات على مصالح أميركية في العراق في حال تم استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة".

والقادة الأربعة الذي جلسوا مع قاآني وفقا للمصادر، هم "كل من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وأمين عام كتائب الإمام علي شبل الزيدي وقائد كتائب حزب الله أحمد الحميداوي وزعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي، وجميعهم مصنفون على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة".

وأكد مصدر سياسي من داخل هيئة الحشد الشعبي، التي تضم فصائل موالية لطهران، أن "الفصائل المذكورة أعلاه عمدت ومنذ خمسة أيام إلى إفراغ مقراتها في بغداد وباقي مدن العراق، تحسبا لأية ضربات أميركية محتملة".

من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأميركية، تحليق قاذفات "بي 52" والتي تعرف باسم "ستراتوفورترس" في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان، والأسبوع الماضي، أبحرت غواصة نووية أميركية أيضا في مضيق هرمز في عرض جديد للقوة حيال إيران مع اقتراب ذكرى مقتل قاسم سليماني بطائرة مسيرة أميركية في العراق.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فقد قامت مجموعة إخبارية عراقية موالية لإيران، الخميس الماضي، بنشر صورة للسفارة الأميركية مرفقة بتعليق "تذكر دائما أنني أستطيع رؤية ما تفعله".

وفي سياق متصل، أكد كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، يحيى رحيم صفوي، أن قوات بلاده ترصد كافة التحركات العسكرية الأميركية وقواعد واشنطن في المنطقة، حيث قال "نتابع التحركات الأميركية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عمان والخليج ونراقب كافة القواعد الأمريكية في دول المنطقة".

وتابع "ندرك نقاط ضعف وقوة العدو وقواتنا العسكرية تتمتع بإشراف استخباراتي واستعداد قتالي..



إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكن إذا هاجمنا العدو بلادنا ومصالحها الحيوية لدينا القدرة والاستعداد الكامل للرد بقوة".

وأوضح ان "الأميركيين قلقون من عمل عسكري إيراني في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وهم الآن في حال ردة فعل، وهم يتخذون موقع المدافع في هذه المرحلة".

وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية على يقظة تامة ومستعدة للدفاع عن مصالح إيران وأمنها القومي، منوها إلى أن "الأميركيين يدركون مدى الضرر الذي سيلحق بقواتهم في أي مواجهة".

وختم صفوي، بالقول إن "الانتقام لقاسم سليماني لا يزال على أجندتنا ولا نسعى إلى التصعيد على المدى القصير".

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة تمتلك حاليا عدة سفن حربية في الخليج العربي قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك، كما ان هناك 40 إلى 50 ألف عسكري أميركي منتشرون في جميع أنحاء المنطقة، لكن العديد منهم ليسوا في أدوار قتالية مباشرة.

ر.إ

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