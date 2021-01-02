إيران تطالب بإشراف دولي على رفع تخصيب اليورانيوم لديها

2021/01/02 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بإشراف دولي على عملية رفع تخصيب اليورانيوم لديها.وقال صالحي، إنه “ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%”، حسبما ذكرت وكالة “إيلنا” الإيرانية.واضاف “أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أننا سنخصب اليورانيوم […]

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