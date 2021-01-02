2021/01/02 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اضطر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، على حذف مقطع الفيديو لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بسبب ماتخللته الجلسة وما تسببت به من ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما اقدم وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على “الثناء” على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطريقة وصفت بـ”المبالغ بها”.

ووجه الخفاجي خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت تبادل التهاني ببداية السنة الجديدة، كلمات الى الكاظمي وصفه فيها بأنه “مبخوت”، متحدثًا على من يوجه انتقاداته الى الكاظمي وكابينته.

اسمع يا شعب وزرائك خوش يصبغون مو😎مبخوت🔻انجاز معايدة الوزراء باعياد الكرسمس واعياد الايزيدية بس ميخالف يبقون بالمخيمات وميخالف المُغيبين بالالاف بالسجون وميخالف العنف المتزايد ضد المراءة والطفلتسجيل اقل نسبة وفيات بكورونا مو لان محد يروح للمستشفى لان مغذي مبيها لكم الى متى ؟ pic.twitter.com/8aNtLFxJow

— Revolution أفراح 🇮🇶☀️ (@afrah66737662) January 1, 2021

وتسبب مقطع الفيديو بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي واثار ردود فعل شعبية مختلفة كانت معظمها ساخرة.

ولم يقتصر الامر على الوزير الخفاجي، حيث قدمت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق التهاني برأس السنة بطريقة مشابهة لرئيس الوزراء، فضلا عن وزير الصحة حسن التميمي.

واضطر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء لحذف مقطع الفيديو الذي يوثق الجلسة بعد الضجة التي تسبب بها.

♨️#العراق– بعد موجة غضب شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي التي سببها مقطع فيديو لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بكابينته الوزارية وطريقة تهنئتهم التي شابها نوع من "التملق"، المكتب الاعلامي يقرر حذف مقطع الفيديو من قناة اليوتيوب.



pic.twitter.com/K2bkS1sQzp

— Maan Habib – معن حبيب (@MhabibAhi) January 1, 2021

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السخرية تضطر مجلس الوزراء لحذف فيديو جلسته الأخيرة.. كيف قدم الوزراء التهاني للكاظمي؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السخرية تضطر مجلس الوزراء لحذف فيديو جلسته الأخيرة.. كيف قدم الوزراء التهاني للكاظمي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).