2021/01/02 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، بذكرى استشهاد قادة النصر، السبت، ان دور المهندس وسليماني ملحمي كبير في مجابهة الإرهاب الظلامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم بذكرى استشهاد قادة النصر: دورهما ملحمي كبير في مجابهة الإرهاب الظلامي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم بذكرى استشهاد قادة النصر: دورهما ملحمي كبير في مجابهة الإرهاب الظلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).