رجل يبدأ 2021 بجائزة تفوق الخيال

2021/01/02 | 11:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب الكثيرون عن أملهم في أن يكون عام 2021 أفضل من الذي سبقه، وبدا أنه بالفعل أفضل بشكل يفوق الخيال بالنسبة إلى رجل بريطاني، ومن اليوم الأول.

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