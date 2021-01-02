تأكيد نيابي جديد: جرائم المعلوماتية سيمرر قريبا

2021/01/02 | 11:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، السبت، أن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع قانون الجرائم الالكترونية بعد أن قُرئ القراءة الأخيرة.وقال الأسدي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، “اننا بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستورياً”.وأضاف أن “مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور” مشيراً الى أن “ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وأن لا تمس أيضاً حرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الأمني”.وتابع أن “القانون تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى الأممية ،ومن ضمنها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، واشترك فيها القضاء والمحاكم الإدارية والجهات الأمنية والسياسية، وشبكة الإعلام العراقي، وبعض منظمات المجتمع المدني”، مؤكدا أن “الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع هذا القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي”.



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