وول ستريت: واشنطن وبغداد تحذران طهران من شن هجمات انتقاما لسليماني

2021/01/02 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن واشنطن وبغداد حذرتا بلهجة شديدة طهران ووكلاؤها في المنطقة من شن أي هجمات صاروخية لاستهداف المصالح الأميركية انتقاما لقاسم سليماني.

وبحسب الصحيفة أنه وبعد استهداف السفارة الأميركية بوابل من الصواريخ قبل نحو أسبوعين، فأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أرسل وفداً إلى طهران حاملا معه رسالة تحذير للسلطات من أن واشنطن ستحمل إيران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها في العراق أو أية دولة من دول المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد على تلك التحذيرات قائلاً إن إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع بشكل صريح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

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