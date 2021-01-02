تقرير: مؤشرات متزايدة على هجوم إيراني وشيك لاستهداف القوات الأميركية في العراق

2021/01/02 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت شبكة “إن بي سي” الأميركية عن مسؤول أميركي أن الولايات المتّحدة باتت ترى أن ثمة مؤشرات متزايدة إلى وجود مخطط إيراني محتمل لاستهداف القوات أو المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وذكر المسؤول أن الإدارة الأميركية تأخذ تلك المؤشرات على محمل الجد لا سيما مع مرور الذكرى السنوية لاغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية استهدفت موكبه في مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

هذا ونقلت القوات الأميركية خلال الأسبوع الماضي قاذفات “بي ففتي تو” المتمركزة في نورث داكوتا إلى منطقة الشرق، في تحرك مدروس وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي.

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