2021/01/02 | 11:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجلسات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).