2021/01/02 | 11:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر ناشطون من فيديو أظهر قيام وزراء عراقيين بكيل المديح لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، فاضطرت الحكومة إلى حذفه من مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم حذف الحكومة المقطع المصور، إلا أن الناشطين تداولوه.



ويظهر فيه وزراء الزراعة والتخطيط والثقافة والهجرة والصحة والموارد المائية في أثناء إلقاء كلمات تمدح رئيس الوزراء العراقي.

لم أجد تعليق مناسب للمديح والثناء الذي تفضل به السادة الوزراء لرئيس مجلس الوزراء، وغير هذه المقولة: #هاي_شنو_هاي..



#هاي_شنو_هاي pic.twitter.com/HIemcglUi9

— إياد العنبر (@ayadhussein1) January 1, 2021

وسخر الناشط ميثم الحمدي مما حدث في جلسة مجلس الوزراء، مشبهاً بعضهم بـ"المهاويل"، وهم الأشخاص الذين يطلقون الأهازيج الشعبية.

وزراء الكاظميصاروا مهاويلويقول له :احنه مبخوتين بيك.



.!!!على شنو ما ادري ؟!بقى بس يغنوله سيدي شكيد انت رائع سيدي 🤔 pic.twitter.com/UEJg3ge4mB

— ميثم الحمدي (@MaithamAlhmdy) January 1, 2021

وقالت الناشطة رسل الخفاجي: "لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد"، مضيفة: "فقط في العراق يبجل المسؤول حتى يتعالى على من أوجده، متناسياً أن وظيفته ومنصبه فقط من أجل خدمة المواطن".

"لا يوجد مستبدون حيث لايوجد عبيد"فقط في العراق يبجل المسؤول حتى يتعالى على من أوجده متناسياً أن وظيفته ومنصبه فقط من أجل خدمة المواطن#العراق pic.twitter.com/f7G5fFtrvV

— رسل الخفاجي (@ra771444) January 1, 2021

وعلّق عمر الجنابي: "جلسة تملق لشخص بالكاد حافظ على أذنيه منذ أسبوع"، في إشارة إلى تهديد مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية بقطع أذني الكاظمي، من دون أن تبدي الحكومة أي رد فعل.

هم يتكلمون عن العراق وعن الكاظمي ؟؟هذا منظر وزراء؟جلسة تملق لشخص بالكاد حافظ على أذنيه منذ اسبوع https://t.co/Twu0iQm4XH

— عمر الجنابي (@omartvsd) January 1, 2021

الإعلامي أحمد الطيب انتقد في تغريدة قول أحد الوزراء في جلسة أمام الكاظمي: "دولة الرئيس يشهد الله أنت مبخوت (محظوظ)"، مشيراً إلى أن الكاظمي محظوظ بالفعل في ظل وجود شعب وصفه بـ"الميت" منذ 17 عاماً وأحزاب راضية بـ"المهزلة" التي تعيشها البلاد.

احد الوزراء في جلسة امام الكاظمي يقول :دولة الرئيس الله يشهد انت مبخوت !!واني اكول فعلا مبخوت لان عدنا شعب ميت من ١٧ سنة.وهيجي احزاب مكيفة وساكتة على المهزلة اللي جاي نعيشها !

— احمد الطيب (@Ahmd_Altaib) January 1, 2021

واعتبر الناشط مهدي صالح أن اجتماع الكاظمي بالوزراء في حكومته يشبه الاجتماعات التي كان يعقدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع مجلس قيادة الثورة.

حقيقة اجتماع الكاظمي مع وزراء حكومته اليوم ذكرني باجتماعات صدام مع ماكان يعرف بمجلس قيادة الثورةحيث مداخلات عزت الدوري التملقية لصدام وثناء طارق عزيز ومديح طه الجزراويويامحلى النصر بعون اللهقادة الشيعة حري بكم ان تضعوا رؤسكم في التراب على قبولكم بهكذا رئيس حكومة وهكذا وزراء pic.twitter.com/WNXpU0fEHp

— مهدي صالح (@sjffgd275) January 2, 2021

عضو البرلمان السابق عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، علّق قائلاً: "في كل المدح الذي كاله الوزراء للكاظمي وكابينته، فقط كلام وزير الزراعة كان صحيحاً 100% بأن الكاظمي مبخوت (محظوظ)، لأنه أصبح رئيس وزراء من دون أن يدخل الانتخابات، وليس لديه مقعد واحد في البرلمان...".

في كل المدح الذي كاله الوزراء للكاظمي وكابينته فقط كلام وزير الزراعة كان صحيحا ١٠٠٪ بان الكاظمي مبخوت لانه اصبح رئيس وزراء دون ان يدخل الانتخابات وليس لديه مقعد واحد في البرلمان ولكن خوف الكتل الشيعية من بعضها في ترشيح احد قياداتهم للمنصب جعل الكاظمي رئيساً للوزراء.#المبخوت

— ماجد شنكالي (@majidshingali) January 1, 2021

ونالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان في مايو/ أيار الماضي، لتخلف الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي التي أرغمت على الاستقالة على وقع الاحتجاجات الشعبية.

وعلى الرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقها الكاظمي عند تشكيل حكومته، إلا أنه لم يتمكن من تطبيقها، وتعرضت حكومته للانتقاد لعجزها عن مواجهة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تضرب البلاد.

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