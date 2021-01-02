2021/01/02 | 11:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية سيحسن من وضع التجارة العالمية بعد تأثرها بسياسات الولايات المتحدة والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة دونالد ترامب.وأشار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات لـ2021: فوز "بايدن" يحسن وضع التجارة العالمية و"الإمارات" الحصان الأسود) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات لـ2021: فوز "بايدن" يحسن وضع التجارة العالمية و"الإمارات" الحصان الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).