التربية تحدد موعد الامتحانات المؤجلة في الصفوف المنتهية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

2021/01/02 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، السبت، تأجيل امتحانات الدولار الثالث لطلبة الصف الثالث المتوسط، والسادس الابتدائي، الى الرابع من شهر كانون الثاني 2021.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم (2 كانون الثاني 2021)، أن "الوزارة قررت تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 الى يوم الاثنين الموافق الـ 4 من شهر كانون الثاني لعام 2021".

واضافت، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بيانا يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، لذا ستكون الامتحانات يوم الاثنين المصادف 4 من كانون الثاني، بدلا من يوم الأحد الموافق 3 من الشهر ذاته، وذلك احتفاء بأعياد رأس السنة الميلادية".

واوضحت، أن "الامتحانات ستجري أثناء الدوام الرسمي للمدارس".

ا.ح

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