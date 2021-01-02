2021/01/02 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر طبيب أميركي من طريقة حقن خاطئة تؤدي إلى عدم فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلع موقع "إن بي سي ميامي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب أميركي يحذر: هذا الخطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب أميركي يحذر: هذا الخطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).