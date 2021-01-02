2021/01/02 | 11:47 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر طبيب أميركي من طريقة حقن خاطئة تؤدي إلى عدم فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلع موقع "إن بي سي ميامي".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب أميركي يحذر: هذا الخطأ يضيع جدوى لقاحات كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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