اليونيسف تسجل 372 ألف مولود في أول أيام 2021

2021/01/02 | 11:48 - المصدر: سفن سكاي

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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن عدد الأطفال الذين سيرون النور يوم رأس السنة الميلادية 2021 يقدر عددهم بنحو 372 ألف مولود في مختلف أنحاء العالم.

-وأوضحت المنظمة، على موقعها الرسمي، أنه مع بدء العام الجديد 2021 تحتفل اليونيسف “مرة أخرى بالأرواح الجديدة التي ستأتي إلى العالم”.

وتابعت: “في يوم 1 يناير سترحب فيجي الواقعة في المحيط الهادئ بأول طفل يولد في عام 2021.



فيما سترحب الولايات المتحدة بآخر طفل”.

-وعالميا، من المقدّر أن يولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد في 10 بلدان هي: الهند (59,995)، الصين (35,615)، نيجيريا (21,439)، باكستان (14,161)، إندونيسيا (12,336)، إثيوبيا (12,006)، الولايات المتحدة (10,312)، مصر (9,455)، بنغلاديش (9,236)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (8,640).

-وبالمجمل، سيولد نحو 140 مليون طفل في عام 2021.



ويتوقع أن يكون متوسط أعمارهم 84 سنة.

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