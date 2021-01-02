الكونغرس الامريكي يصفع ترامب عبر إبطال الفيتو الخاص ضد اقرار موازنة الدفاع

2021/01/02 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الكونغرس الاميركي صفعة غير مسبوقة لدونالد ترمب عبر التصويت، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ضد إقرار موازنة الدفاع.واقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ب81 صوتا مقابل 13، الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار … Readmore

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