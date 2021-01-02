الصحة الاردنية تعلن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور

2021/01/02 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الأردنية السبت تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت مؤخرا في بريطانيا.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة الى خمسة.والسلالة الجديدة التي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من … Readmore

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