حراك رسمي لاقتحام ملف اسعار الأدوية في العراق.. باركود ومعلومات البيع ستظهر داخل الوزارة

2021/01/02 | 11:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، السبت، عن جهود حثيثة تبذلها لجنة الصحة البرلمانية بالاشتراك مع وزارة الصحة في إنشاء منظومة سيطرة على أسعار الدواء، مشيرا إلى أن هناك تفاوت في الأسعار بين صيدلية وأخرى.

وقال خلاطي في تصريح صحفي، إن “لجنة الصحة النيابية تدعم أي خطوات من شانها وضع سيطرة الكترونية باركود معين لأسعار كل دواء يباع في المذاخر والصيدليات”.

اضاف أن “الهدف من انشاء المنظومة في وزارة الصحة المركزية للاطلاع على جميع تفاصيل الأدوية المباعة من قبل الصيدليات وان تكون البيانات مخزنة لدى وحدة السيطرة الإلكترونية داخل الوزارة”.

وأشار خلاطي إلى أن “هناك تحركا لإنشاء سيطرة كاملة من شأنه المساهمة في استقرار أسعار الدواء خصوصا المستوردة وانعكاسها على أصحاب ذوي الدخل المحدود”.

وكانت قد أعلنت نقابة الصيادلة في وقت سابق، عن ارتفاع أسعار الأدوية في الاسواق بنسبة 20 بالمئة، مؤكدة أنها لا تستطيع محاسبة الصيدليات أو ألوانها بأي إجراء.

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