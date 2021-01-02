الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تعتزم انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزم إيران على انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة، وهي نسبة تفوق بكثير ما نص عليه الاتفاق النووي المبرم عام ألفين وخمسة عشر.

وذكرت الوكالة في أحدث تقرير لها أن طهران ابلغتها بعزمها انتاج عشرين بالمئة من اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني، مشيرة إلى أن الرسالة التي وجهتها طهران للوكالة لم تحدد موعد بدء أنشطة التخصيب.

وأوضح التقرير أن عمليات تخصيب تجريها إيران بشكل مستمر تتخطى نسبتها المعدل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والتي ينبغي ان لا تتعدى أربعة ونصف بالمئة.

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