خبراء أمنيون: اللغم الذي وجد في ميناء البصرة ليس مغناطيسيا وهناك جهات عملت على تركيبه

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الخبير الأمني أحمد الشريفي أن وجود اللغم في السفينة “بولا” من حيث التقييم يعد تهديدا لسلامة النقل البحري عموماً وللعراق بالتحديد كونها تعتبر استهداف للميناء الذي يشكل البعد الاقتصادي للبلد وكذلك استهداف نوعي لأمن الطاقة.

واوضح الشريفي في إفادة صحفية أن اللغم الموضوع في السفينة هو ليس من الالغام السائبة المغناطيسية التي يمكن ان تلتصق بالبواخر والسفن ما يعني وجود جهة عملت على تركيبه، مضيفا أن وزن اللغم يبلغ ثلاثين كيلو غرام ما يبين بأن وضعه تم بتقنية معينة وبشكل معد مسبقا وان من قام بوضعه ليس غواصا.

هذا وتساءل خبراء أمنيون عن نوايا وخطورة هذا التهديد الأمني الجديد، متخوفين من وجود جهات تعمل على ضرب موانئ البصرة وإعادة سيناريو تفجير مرفأ بيروت.

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