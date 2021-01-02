نصيف تدعو المواطنين الذين تعرضوا لإعتداءات عنصرية في أربيل لتقديم شكاوى في محاكم بغداد

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعت النائبة عالية نصيف اليوم السبت ، المواطنين الذين تعرضوا لإعتداءات عنصرية في محافظة أربيل إلى الإسراع في تقديم شكاوى في محاكم بغداد ضد الجناة، داعية العراقيين من مختلف المحافظات إلى عدم السفر الى إقليم كردستان إلا في حالات الضرورة القصوى .

وقالت في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه :” ان فيديوهات الاعتداءات العنصرية التي قامت بها مجاميع كردية في أربيل ضد العراقيين العرب كشفت عن مستوى الجهل والهمجية والإجرام والتعصب، والشيء المستفز أكثر هو عدم وجود أشخاص يتدخلون بدافع الشهامة والغيرة ليمنعوا المجرمين من الإعتداء على الناس، بالإضافة إلى اختفاء عناصر الأمن بشكل مثير الريبة “.

وأضافت :” إن هؤلاء العراقيين العرب الذين تم الإعتداء عليهم مواطنون عاديون وليسوا قادة سياسيين، ولو حدثت في بغداد مجرد محاولة للإعتداء على كردي فالناس الذين في الشارع سيمنعون المعتدي ويدافعون عن الكردي بدافع الغيرة والشهامة وحماية الضيف، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية في بغداد وبقية محافظات العراق تتعامل بعدالة وتطبق القانون على الجميع وتتعامل بحزم تجاه أية محاولات للاعتداء على الناس “.

وتابعت نصيف :” إذا كان محافظ أربيل يدعي بأنه تم إلقاء القبض على المعتدين، فالخطوة التالية يجب أن تتضمن قيام المعتدى عليهم أو أهاليهم بتقديم شكوى في محاكم بغداد لينقل المتهمين الى موقع الشكوى، وعندها ستثبت حقيقة هل يسلم الجناة ؟ ” ، داعية الشعب العراقي الى :” أخذ الحيطة والحذر وتجنب السفر الى محافظات الإقليم إلا عند الضرورة القصوى “.

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