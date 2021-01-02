إجرام واسط تقبض على قاتل خلال عرضه سيارة ضحيته للبيع

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

كشفت مديرية مكاحفة إجرام واسط، السبت (2 كانون الثاني 2021)، ملابسات جريمة قتل غامضة، بعد قيام القاتل بعرض سيارة المجني عليه للبيع.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم الاستخبار عن وجود جثة مرمية في احدى الاراضي الزراعية التابعة لناحية واسط".

وأضافت، أنه "تم التوجه الى محل الحادث وتم العثور على جثة المجني عليه وقد اصيب بعيارات نارية، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على جثة المجني عليه وتم اخذ اقوال شقيقه حيث تبين بانه خرج صباحا بعجلته ولم تكن لديه أي عداوة شخصية او مطلوب عشائريا، الا انه لم يتم العثور على عجلة المجني عليه".

وتابع البيان، أنه "من خلال تتبع اثر العجلة والبحث المتواصل من قبل ضباط ومنتسبي مكافحة الاجرام تبين بان الجاني قد انتقل بالعجلة الى احدى معارض بيع السيارات في احد المحافظات المجاورة".

وأوضحت المديرية، أنه "تم التوجه الى مكان بيع السيارة وتم التحري والبحث المتواصل وتتبع كاميرات المراقبة للمعارض ومن خلالها تم القاء القبض على الجاني بعد استحصال موافقات قاضي التحقيق".

وأشارت إلى أن "الجاني اعترف صراحة بارتكابه الجريمة وكان الدافع مالي بغية سرقة عجلته وبيعها، وتم توقيفه وفق المادة 406 ق ع وسينال جزاءه العادل".

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