قبل تظاهرات الغد.. قيادي بالحشد يعلّق على مخاوف مهاجمة السفارة الأمريكية

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري، السبت (2 كانون الثاني 2021)، على وجود مخاوف من اقتحام المنطقة الخضراء ومهاجمة السفارة الأمريكية خلال تظاهرات يوم غد الأحد، والتي من المقرر انطلاقها في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال البصري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات يوم غد الأحد، تظاهرة سلمية 100% ولا توجد اي نية لاقتحام المنطقة الخضراء او مهاجمة السفارة الأمريكية من قبل المتظاهرين".

وبين ان "التظاهرة سوف تعبر عن الغضب الشعبي لاغتيال قادة النصر، وستكون هناك مطالب حقة ومشروعة موجهة الى الحكومة العراقية، على رأسها كشف نتائج التحقيق بحادث المطار، الذي مر عليه عام كامل ولم تكشف".

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد تظاهرات في ساحة التحرير من قبل أنصار الحشد والفصائل العراقية، في الذكرى الأولى لحادثة اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق، دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وأمين عام حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي إلى تظاهرات يوم الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد.

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