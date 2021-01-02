نائب لـ “النور”: العراق يحترق أكثر من 17.9 مليار مكعب من الغاز سنوياً

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد عضو لجنة الطاقة غالب محمد، أن العراق لم يستفيد من الغاز الطبيعي والمصاحب رغم أنه في المرتبة العاشرة من حيث احتياط الغاز، مشيراً إلى أنه” يحترق أكثر من 17.9 مليار مكعب سنوياً”.وقال محمد، في تصريح لـ “النور نيوز”، إنه “يمكن استغلال هذه الكميات المهدورة من الغاز في انتاج الكهرباء لأكثر من (5) …

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