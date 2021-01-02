نائب: النفقات الجارية في الموازنة تصل الى 120 تريليون دينار ولم تتجاوز في السنوات السابقة الـ 44

2021/01/02 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال النائب حامد الموسوي، اليوم السبت، ان النفقات الجارية لسنة ٢٠٢١ تصل الى ١٢٠ تريليون دينار في حين انها لم تتجاوز في السنوات السابقة ال٤٤ تريليون دينار.واوضح الموسوي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “النفقات الجارية تضمنت وعلى غير ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة الكلف التشغيلية لنقل النفط الخام …

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