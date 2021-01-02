2021/01/02 | 11:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيسا هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وأركان هيئة الحشد "ابو فدك المحمداوي"، مرقد الشهيد الفريق قاسم سليما...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد/العامري والفياض والمحمداوي يزورون مرقد الشهيد سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد/العامري والفياض والمحمداوي يزورون مرقد الشهيد سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).