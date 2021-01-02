أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية لهذا اليوم

2021/01/02 | 12:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نشرلهذا اليوم السبت.أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية

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